В Ленобласти задержаны организатор и участники ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Организатор и иные участники запрещенной организации задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В Ленобласти следователи задержали организатора ячейки и пятерых участников запрещенной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" (экстремистская организация, запрещена в РФ) по подозрению в организации деятельности экстремистской организации.

Следствием установлено, что 33-летний мужчина в период с апреля 2017 года по настоящее время, являясь сторонником запрещенной организации, организовывал на территории Кингисеппского района Ленобласти пропагандистские собрания с участием адептов в режиме видеосвязи и по местам их жительства, на которых изучалась и обсуждалась запрещенная литература, способы её распространения. Также мужчина выполнял управленческие функции, направленные на поддержание деятельности религиозной организации, в том числе, связанную со сбором пожертвований.

Было проведено 6 обысков, в ходе которых изъято значительное количестве литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, денежные средства, а также документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности ячейки и сборе пожертвований на ее содержание.

Организатор и иные участники запрещенной организации задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

"Свидетели Иеговы" и "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России* – экстремистская организация, запрещена в РФ

Фото: Следком47