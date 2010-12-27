В Ленобласти задержан серийный педофил, напавший на 8-летнего мальчика в бане

В Ленобласти пойман педофил, совершивший серию нападений на детей. Его "взяли" за попытку растления 8-летнего мальчика в бане.

В Ленинградской области задежран педофил, который пытался знасиловать 8-летнего мальчика. Преступника напал на ребенка в бане. Злоумышленника остановил отец, который избил обидчика детей.

Инцидент произошел 24 февраля по Нарвской улице в Ивангороде Кингосеппского района. На территории общественной бани, молодой человек начал приставать к школьнику. В этот момент они находились там вдвоем. Извращенец пытался принудить ребенка к оральному сексу. Пострадавшего спас отец. Поняв, что происходит, он накинулся с кулаками на педофила. Мальчику удалось сбежать из раздевалки.

По делу о покушении на насилие над ребенком задержан 24-летний местный житель. Мужчина нигде не работает. В его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время его проверяют на совершение аналогичных происшествий в районе. В мобильном устройстве гражданина была найдены целые серии фотографий и видео, которые изобличают преступника в нездоровом интересе к несовершеннолетним.

