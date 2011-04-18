В Ленобласти задержан француз за незаконное пересечение границы с Россией

Задержанный по решению суда проведёт под арестом 30 суток.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали гражданина Франции за незаконное пересечение границы России. Мужчина приплыл к российскому берегу на лодке через реку Нарву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пограничники заметили мужчину в лодке в районе деревни Васкнарвы. Проверка показала, что это гражданин Франции. Он признался, что незаконно пересек границу России в обход пунктов пропуска в Эстонии.

В отношении француза возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322-й УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации". Задержанный по решению суда проведёт под арестом 30 суток.

Фотофакт: в Хельсинки сотни человек вышли на митинг против закрытия границы с Россией.

Фото: unsplash