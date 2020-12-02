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В Ленобласти задержали мигранта, развращавшего школьницу 2 месяца через соцсети
Сегодня, 10:10
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти задержали мигранта, развращавшего школьницу 2 месяца через соцсети

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Мужчина отправлял девочке сообщения и фотографии интимного характера.

В Ленобласти задержали 23-летнего гражданина Таджикистана, который продолжительное время развращал 13-летнюю школьницу "ВКонтакте". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что переписка мужчины с девочкой длилась с июля по сентябрь 2020 года. Мигрант отправлял несовершеннолетней сообщения и фотографии интимного характера.

Мужчина был задержан на проспекте Ленина в Киришах. Его поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что охранник "Сергей" два месяца насиловал в строительном вагончике 7-летнего петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: мигранты, совращение малолетней, соцсети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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