В Ленобласти задержали мигранта, развращавшего школьницу 2 месяца через соцсети

Мужчина отправлял девочке сообщения и фотографии интимного характера.

В Ленобласти задержали 23-летнего гражданина Таджикистана, который продолжительное время развращал 13-летнюю школьницу "ВКонтакте". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что переписка мужчины с девочкой длилась с июля по сентябрь 2020 года. Мигрант отправлял несовершеннолетней сообщения и фотографии интимного характера.

Мужчина был задержан на проспекте Ленина в Киришах. Его поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV