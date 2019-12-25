В Ленобласти задержали подозреваемых в похищении женщины

Злоумышленники повалили свою жертву на пол, надели наручники, насильно усадили в автомобиль и увезли.

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали двух мужчин 1975 и 1977 гг. рождения, которых подозревают в похищении 30-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления.

Преступление произошло 13 декабря. По версии следствия, мужчины повалили свою жертву на пол, надели наручники, насильно усадили в автомобиль и увезли. Кроме того, злоумышленники нанесли женщине несколько ударов руками и ногами по голове и телу, потребовав отдать им 1 млн рублей. После того как часть суммы была перечислена, они вывезли женщину под Петербург и оставили на обочине.

Спустя несколько дней потерпевшая обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений". В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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