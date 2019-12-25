В Ленобласти за выходные очистили 19 тысяч километров региональных трасс

В Ленобласти за выходные дорожники очистили от снега и наледи почти 19 тысяч километров региональных трасс. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Для обработки магистралей использовали более ста тонн чистой соли. Особое внимание уделили сбросу снежных валов на обочинах, очистке остановок, тротуаров и пешеходных дорожек.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе снега будет немного, но зато будут сильные морозы.
Настоящая русская зима ожидается в Петербурге в этом сезоне.
Фото: пресс-служба регионального правительства
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