В Ленобласти за выходные очистили 19 тысяч километров региональных трасс

Для обработки магистралей использовали более ста тонн чистой соли.

В Ленобласти за выходные дорожники очистили от снега и наледи почти 19 тысяч километров региональных трасс. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для обработки магистралей использовали более ста тонн чистой соли. Особое внимание уделили сбросу снежных валов на обочинах, очистке остановок, тротуаров и пешеходных дорожек.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе снега будет немного, но зато будут сильные морозы.

Настоящая русская зима ожидается в Петербурге в этом сезоне.

Фото: пресс-служба регионального правительства