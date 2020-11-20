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В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
Сегодня, 15:47
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В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине

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Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные.

В Ленобласти состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные. Военнослужащих поздравили с успешным выполнением боевых задач, отличившимся были вручены награды.

На прошлой неделе в Петербурге наградили 11 врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Теги: росгвардия, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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