В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине

Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные.

В Ленобласти состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные. Военнослужащих поздравили с успешным выполнением боевых задач, отличившимся были вручены награды.

На прошлой неделе в Петербурге наградили 11 врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии