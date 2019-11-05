Под Лугой водитель столкнулся с тепловозом на переезде

Автомобилист получил травмы различной степени тяжести

В ночь на 23 июля в Лужском районе Ленобласти произошла авария на железнодорожном переезде. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, около трех часов ночи на ж/д переезде Витебской дистанции пути 25-летний водитель ВАЗ-2110 поехал на запрещающий сигнал и столкнулся с тепловозом.

В результате ДТП автомобилист получил травмы различной степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее велосипедист попал под электропоезд на станции "Детскосельская".

Фото: pixabay