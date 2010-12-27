Победителем ежегодного конкурса стал боец добровольной народной дружины Новодевяткинского сельского поселения Максим Зараковский.

В Ленобласти выбрали лучших дружинников. Победителем ежегодного конкурса стал боец добровольной народной дружины Новодевяткинского сельского поселения Максим Зараковский. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

На протяжении года он каждые выходные патрулировал улицы Нового Девяткино совместно с полицией, участвовал в задержании 20 правонарушителей.

Второе место занял член казачьей дружины "Станица Выборгская" Даниил Черных, третье место присуждено дружиннице ДНД производственного объединения "Киришинефтеоргсинтез" Любови Семчук.

Лучшей народной дружиной Ленинградской области по итогам 2018 года стала ДНД Заневского городского поселения. Второе место заняли общественные помощники полиции из "Киришинефтеоргсинтез", на третьем месте – добровольцы Новодевяткинского сельского поселения.

Всего в индивидуальном и групповом зачете участвовали 19 дружинников и 8 команд добровольцев Ленинградской области. Участники конкурса провели более 800 рейдов по обеспечению правопорядка в поселениях, участвовали в охране порядка на всех ежегодных культурно-массовых мероприятиях региона, помогли полиции задержать почти 200 правонарушителей.

Отряд добровольных помощников полиции растет с каждым годом. Только за минувший год у нас образовалось три новых дружины. Во всей области сегодня насчитывается около 1500 добровольцев. Особенно активно работают ДНД в районах интенсивной жилой застройки, где сейчас только идёт формирование сети отделений полиции. отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерий Пикалев

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти