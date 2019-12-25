В Ленобласти вакцинацию прошли 30% педагогов

В Ленинградской области 30% работников системы образования прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал председатель Комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.
В подведомственных комитету организациях прошли иммунизацию 52% сотрудников. Самые лучше темпы вакцинации показывают Тихвинский, Подпорожский, Лужский и Сланцевский районы.
По словам Тарасова, необходимо привить не менее 80% работников образования. В системе образования 47 региона работают почти 25 тысяч педагогов.
До конца года в школах Ленобласти появятся 4,5 тысячи мест.
Фото: pexels
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