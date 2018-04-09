В Ленобласти в серьезном ДТП пострадали 5 подростков

В сети опубликованы фото и видео с места происшествия на автодороге Вологда - Новая Ладога.

Сегодня ночью, 9 апреля, в Ленобласти произошло тройное ДТП, в котором пострадали 8 человек, в том числе 5 подростков.

Авария произошла в 1 час 15 минут на 462 километре автодороги Вологда - Новая Ладога. По неустановленным на данный момент причинам водитель автомобиля "Акура" совершил столкновение с грузовиком МАЗ", а затем с фурой "Скания". В результате мощного удара "Акура" получила серьезные механические повреждения. "МАЗ" груженый пиломатериалами опрокинулся в кювет и перевернулся. На опубликованных кадрах видно, что кабину грузовика буквально сплющило. В этом ДТП пострадали водители "Акуры" и водитель "МАЗ". Травмы различной тяжести получили и 6 пассажиров "Акуры", из них 5 подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Подростки спортсмены самбисты из города Вельсек Архангельской области.

ГИБДД сообщили, что дети были пристегнуты, родителям уже сообщили о случившемся. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Фото и видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти