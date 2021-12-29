В Ленобласти увеличили размер единовременных выплат к юбилею совместной жизни

Для получения единовременной выплаты супруги должны постоянно проживать на территории Ленобласти. Заявление на получение выплаты можно подать не позднее трех лет с юбилейной даты.

С 1 января 2022 года в Ленобласти увеличен размер единовременных выплат к юбилею совместной жизни. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

К 50-летнему юбилею совместной жизни выплаты увеличены с 20 до 50 тысяч рублей, к 60-летнему юбилею – с 30 до 60 тысяч рублей. Выплата к 70-летнему юбилею составляет 70 тысяч рублей (ранее 40 тысяч рублей), к 75-летнему юбилею – 75 тысяч рублей (ранее 50 тысяч рублей).

Для получения единовременной выплаты супруги должны постоянно проживать на территории Ленобласти. Заявление на получение выплаты можно подать не позднее трех лет с юбилейной даты.

В 2021 году 2620 супружеских пар получили выплату к юбилею совместной жизни.

В начале новогодних праздников Александр Дрозденко опубликовал семейное фото с горнолыжного курорта.

Фото: pexels