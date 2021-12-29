  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:46
141
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Александр Дрозденко опубликовал семейное фото с горнолыжного курорта

0 0

Дрозденко написал о том, что по пути проверил, как в регионе чистят дороги.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко показал, как катается на лыжах. Компанию ему составили жена Ирина и дочь, чемпионка России по Чемпионка России по IPSC София. 

Губернатор региона рассказал, что выбрался покататься на лыжах после утреннего и дневного общения с диспетчерскими службами и профильными комитетами, а заодно "проверил как чистят дороги". В комментариях к посту Дрозденко признался, что выбрал курорт "Игора", так как он ближе всего находится к дому. 

Ранее Piter.TV писал о том, что на подъезде к "Охта Парку" образовались серьезные пробки. 

Видео: Instagram / @drozdenko_au

Теги: дрозденко, зимний спорт, лыжи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии