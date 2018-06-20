В лесу Тосненского района упал легкомоторный самолет

Сотрудники МЧС и полиция ищут его.

Сотрудники МЧС ищут место возможного падения самолета возле деревни Новинка в Тосненском районе Ленобласти. Об этом спасателям сообщили очевидцы.

В местной администрации сообщили, что от Росавиации им дали ориентир "за фермой у леса". Сообщение на пульт дежурного поступило в 13:58. Места, где ищут самолет, труднодоступные, ездить по лесным дорогам практически невозможно. Возможно, к поискам придется привлечь квадрокоптеры.

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Фото: Piter.TV