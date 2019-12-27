В Ленобласти уничтожили секретную тюрьму с крематорием

Прежний вход, замаскированный под гаражные ворота, теперь полностью завален землей

В воскресенье, 1 августа, во Всеволожском районе Петербурга полностью уничтожили частную тюрьму с крематорием. Об этом сообщает 5-tv.ru.

На опубликованном видео видно, что прежний вход, замаскированный под гаражные ворота, теперь полностью завален землей. Попасть внутрь невозможно.

Недавно Piter.tv писал, что в Петербурге была найдена частная тюрьма в бетонном бункере под заброшенным зданием. Там находились двухъярусные кровати, унитазы, рукомойники и крематорий. Известно, что дом, под которым расположена тюрьма, проходил по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия. Напомним, следов пребывания там людей не было обнаружено.

Ранее piter.tv сообщал, что известно о владельцах дома с подземной тюрьмой-крематорием в Ленобласти

Фото: 47news