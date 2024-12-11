В Ленобласти участники СВО получат стипендии

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение ввести именные стипендии для ленинградских участников СВО, которые очно получают высшее или среднее профессиональное образование.
Ленобласть будет выплачивать именные стипендии участникам СВО в течение всего периода обучения в колледже или вузе. Размер стипендии в вузе составит ежемесячно 15 тысяч рублей, в колледже – 10 тысяч рублей.
Реабилитацией и переподготовкой участников СВО занимается кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области — региональная государственная модель комплексного сопровождения участников СВО в рамках жизнеустройства. В Кластере у участников СВО есть возможность пройти программы обучения длительностью от трех месяцев до полугода.
Фото: правительство Ленобласти
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