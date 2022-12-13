В Ленобласти стартовали посадки картофеля

Регион поддержал аграриев субсидиями.

В 2023 году в Ленинградской области на 5% увеличили финансирование отрасли растениеводства. Аграрии получат дополнительную господдержку на производство овощей и картофеля, посадки которых стартовали в хозяйствах 47 региона. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Для стимулирования производителей мы ввели областную субсидию в 30 тысяч рублей на гектар посаженного картофеля и 35 тысяч рублей на гектар овощей. В бюджете на картофель и овощи выделено 170 млн рублей. С этого года добавлена федеральная субсидия в 14 млн рублей на произведенный картофель и овощи.

На поддержку отрасли растениеводства на 2023 год запланировано 1,7 млрд рублей, общая господдержка АПК на год составит более 5,7 млрд рублей.

За первые теплые майские дни в сельхозпредприятиях Ленобласти уже посажено 94 га картофеля, 3% к плану и посеяно 392 га овощей – моркови и свеклы.

Всего в посевную кампанию запланировано посадить 10 тысяч тонн картофеля на площади 3 тысячи га.

Фото: администрация Ленобласти