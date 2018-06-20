В Ленобласти стартовала регистрация участников молодежного форума "Ладога"

В этом году в основу образовательной программы форума положена матричная система, представленная уровнем подготовки участников, исходя из их интересов и компетенций и включающая три направления: "Активисты", "Профессионалы" и "Лидеры".

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога" пройдет с 24 по 30 июня и уже начал регистрацию участников: подать заявки сегодня можно на площадке АИС "Молодежь России".

В этом году в основу образовательной программы форума положена матричная система, представленная уровнем подготовки участников, исходя из их интересов и компетенций и включающая три направления: "Активисты", "Профессионалы" и "Лидеры". Работа в рамках этих направлений будет вестись в первую половину дня. Во второй половине дня предлагается работа по узкотематическим площадкам, таким как "Социальная активность", "Волонтеры Победы", "Деловые люди", "Молодежные сообщества", "Новые Города", "Соотечественники" и иным.

Дополнительная программа Форума-2019 будет посвящена его "сквозным темам": проведению Года театра в России и Года здорового образа жизни в Ленинградской области. Она будет включать в себя творческие мастерские и спортивные соревнования, мастер-классы по здоровому образу жизни, урбанистике, встречи с известными спортсменами, актерами и общественными деятелями, интерактивные выставки, конкурс "ЛидерСЗФО" и грантовый конкурс.

Источник: пресс-служба региона