В Ленобласти спасли кота, просидевшего на дереве несколько суток

Пушистого альпиниста заметили местные жители.

В Ленобласти служба спасения животных "Кошкиспас" выручила из беды мурлыку, забравшегося на высокую сосну.

Пушистого альпиниста, забравшегося на высоту 10 метров, заметили местные жители. Они и вызвали волонтеров центра "Кошкиспас", которые сразу же выехали на место. По словам очевидцев, к тому моменту животное висело на ветках головой вниз и тяжело дышало открытым ртом. На появление незнакомых людей кот не обратил никакого внимания, что показалось специалистоам первым тревожным знаком.

Местные жители, вызвавшие спасателей, принесли лестницу. Один из специалистов начал подниматься на сосну. Его напарница в это время развернула тент, чтобы коллега смог кинуть на него мурлыку.

Кот сидел почти на краю ветки, росшей из нижней развилки. От ствола достать его было нереально, идти по самой ветке - тоже, поэтому я решил подниматься метров на несколько выше и дальше маятником уходить под самого кота. Специалист центра "Кошкиспас".

В какой-то момент кот очнулся и неудачно пошевелился. Одна из передних лап сорвалась с ветки, и мурлыка начал падать. Наблюдавшие за спасением животного дружно ахнули. Однако кот нашел в себе силы и вернулся на ветку. После этого он снова застыл и уже внимательно следил за спасателем. В это время под деревом растянули тент, чтобы животное могло благополучно приземлиться.

Я же к этому моменту успел организовать себе станцию для спуска. Запасной конец сбросил вниз и объяснил одному из спасателей внизу, как и куда ему нужно меня оттягивать. После чего я поехал вниз и вбок, перебираясь по ветке к коту, но дальше сработала общая несогласованность: я пытался донести до наземной группы, что тент нужно передвинуть под меня, а тянущий меня спасатель воспринял это как сигнал и принялся активно тянуть за веревку, наземная же группа так никуда и не сдвинулась. Специалист центра "Кошкиспас".