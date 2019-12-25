В Ленобласти спасают аиста со сломанным крылом

Жители села Лисино-Корпус Тосненского района обнаружили, что поселившийся неподалеку аист перестал летать.

Неравнодушные жители Ленинградской области пришли на помощь раненому аисту. Подробности сообщили в пресс-службе комитета по животному миру 47 региона.

Жители села Лисино-Корпус Тосненского района обнаружили, что поселившийся неподалеку аист перестал летать. Они отловили, птицу и вызвали специалистов комитета. Оказалось, у аиста повреждено крыло.

Птицу передали в реабилитационный центр для диких животных "Приют Белоснежки".

Фото: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области