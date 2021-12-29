В Ленобласти спасатели помогли женщине, у которой застрял палец в блендере

В четверг днем, 10 февраля, в Ленинградской области спасатели помогли домохозяйке, которая повредила палец в блендере. Об этом рассказали в группе "ОУ"Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское в социальной сети "Вконтакте".
В публикации указали, что во время использования блендера женщина получила механическое повреждение указательного пальца ножом прибора с последующим блокированием пальца.
Спасатели деблокировали и оказали первую помощь домохозяйке, позже ее передали врачам скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что за январь в лесах Ленобласти заблудились десять человек. В целом появились 225 заявок на поиски людей.
Фото: Вконтакте / ОУ"Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское
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