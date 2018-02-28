Видео спасения 16 рыбаков в посёлке Лебяжье

Также было спасено ещё 16 рыбаков в деревне Большая Ижора.

Сегодня, 28 февраля, в Ленобласти группа рыбаков попала в ловушку из-за трещины во льду в районе населенного пункта Лебяжье, сообщили Piter.TV в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 14.20 в ГУ МЧС России поступила информация о том, что на акватории Финского залива, в районе населённого пункта Лебяжье, Ломоносовского района, группа рыбаков-любителей не может самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины. Говорится в видеозаписи ГУ МЧС

К месту происшествия незамделительно прибыло судно на воздушной подушке и к 15.00 доставило рыбаков на берег. Было спасено 16 человек.

Одновременно поступил сигнал о том, что в районе деревни Большая Ижора ещё одна группа людей нуждается в помощи спасателей. В 16.10 ещё 16 человек были переправлены через трещину и доставлены на берег. Гласит сообщение ГУ МЧС

Видео: ГУ МЧС России по Ленинградской области