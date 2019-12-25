  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти ищут мальчика, которого уже похищал отец
Сегодня, 8:47
96
nastya960

В Ленобласти ищут мальчика, которого уже похищал отец

0 0

Он должен был после отпуска вернуть ребенка матери еще 21 июня.

В Ленинградской области снова ищут мальчика, которого ранее уже похищал отец. Об этом сообщила активистка движения против киднеппинга Марина Мальцева в Instagram.

Марина Мальцева пояснила, что два года назад маленький Андрей уже пропадал, но через неделю его нашли и вернули матери. В этом году по решению суда ребенок должен быть находиться на время летнего отпуска с отцом, однако, в положенный срок мужчина не вернул сына маме.

Как уточняется, мужчина передвигается на автомобиле Chevrolet Tahoe, имеет разрешение на оружие, возможно сейчас носит бороду (седую) и довольно длинные волосы. Более подробной информации в Instagram не приводится.

Фото: Instagram/ maltseva3246

Теги: дети, ребенок, ребенок похищение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии