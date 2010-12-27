В Ленобласти ремонтник скинул три трупа в колодец их собственного дома

В Токсово расследуется дело по факту убийства целой семьи

Страшной смертью погибли три человека, живших в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области. Нанятый ремонтник убил семью и скинул их останки в колодец, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

В ведомстве рассказали, что в ночь на 13 ноября в колодце частного дома в поселке Токсово обнаружили тела 53-летнего мужчины, 54 и 81-летних женщин. Установлено, что все трое погибли насильственной смертью.

Главным подозреваемым является 26-летний работник, который помогал погибшим работами по дому. После преступления, убийца скрылся.

Следственный отделом по городу Всеволожск возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На месте работает следственная группа, изъяты улики. Тела доставлены в морг для проведения судебной экспертизы.