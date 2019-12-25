В Ленинградской области реконструируют станцию Мурманские ворота

Мурманские Ворота расположены на магистральной линии Волховстрой – Мурманск.

Главгосэкспертиза одобрила проект по реконструкции станции Мурманские ворота в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "1520".

Мурманские Ворота расположены на магистральной линии Волховстрой – Мурманск. Главные пути будут реконструированы, также будет проведено удлинение четырёх путей до 1050 метров.

Помимо этого, будет построен пост электрической централизации, пункты обогрева для работников и шумозащитные экраны.

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Фото: пресс-служба ГК 1520