В Ленинградской области реконструируют станцию Мурманские ворота

Главгосэкспертиза одобрила проект по реконструкции станции Мурманские ворота в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "1520".
Мурманские Ворота расположены на магистральной линии Волховстрой – Мурманск. Главные пути будут реконструированы, также будет проведено удлинение четырёх путей до 1050 метров.
Помимо этого, будет построен пост электрической централизации, пункты обогрева для работников и шумозащитные экраны.
Ранее стало известно, что РЖД зафиксируют стоимость билетов на "Сапсаны" на 1 и 9 мая.
Фото: пресс-служба ГК 1520
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