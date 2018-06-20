На Красном холме лыжник нашел пять осколочно-фугасных мин

Снаряды времен ВОВ лежали на земле.

Житель Ленинградской области обнаружил в районе Красного холма пять снарядов, оставшихся со времен Великой Отечественной Войны. Рабочий проходил территорию на лыжах и заметил боеприпасы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на земле лежали пять снарядов 82-го калибра. Они были начищены и с целыми капсюлями. Об этом сообщает Gazeta.Spb.

Мужчина опубликовал пост о находке в социальных сетях. Он отметил, что осколочно фугасные мины изготовлены в 1943 году.

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