В Ленобласти проводятся ремонтные работы на всех объектах ТЭК и ЖКХ

В целом в 2019 году в региональном бюджете предусмотрено 340 млн рублей для финансовой помощи муниципальным образованиям в подготовке объектов теплоснабжения к зиме.

Во всех районах Ленинградской области началась летняя профилактика и ремонтные работы на объектах ТЭК и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Уже распределены субсидии из областного бюджета на подготовку 30 объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2019-2020 годов. Подписано соответствующее постановление правительства области о выделении бюджетам 21 муниципального образования 170 млн рублей. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области региона открыл второй этап приема заявок от МО на получение субсидий.

В целом в 2019 году в региональном бюджете предусмотрено 340 млн рублей для финансовой помощи муниципальным образованиям в подготовке объектов теплоснабжения к зиме.

Основная наша задача в летний период — сделать все необходимое для повышения надёжности работы объектов ТЭК и ЖКХ. Мы обратились к органам местного самоуправления с тем, чтобы они уделили особое внимание слабым местам в работе основных жилищно-коммунальных систем и заранее приняли необходимые меры для их устранения. отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев

В 2018 году на мероприятия по подготовке к отопительному сезону из областного бюджета было направлено 350 млн рублей на финансирование ремонтных работ на 89 объектах в 51 муниципальном образовании. На объекты водопроводно-канализационного хозяйства из областного бюджета были направлены средства в объеме, превышающем 828 млн рублей.

Для предупреждения аварийных ситуаций, минимизации сроков ликвидации аварийных ситуаций при их возникновении и возможных последствиях, на предприятиях ЖКХ было образовано 661 аварийное формирование, задействовано 3120 человек личного состава, подготовлено 940 единиц спецтехники.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО