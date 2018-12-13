Пропавшая в лесу Токсово женщина найдена мертвой

СК выясняет все обстоятельства гибели петербурженки.

Во Всеволожском районе было найдено тело ранее пропавшей петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Как стало известно, труп 31-летней женщины было найдено в озере Хепоярви. На лбу погибшей были обнаружены следы крови, однако по предварительной версии ее смерть не носит криминального характера.

О пропаже женщины стало известно 1 мая. Известно, что она отправилась на шашлыки под Токсово неподалёку от станции Кавголово. В процессе отдыха у нее возник конфликт со своим молодым человеком, после которого она ушла в лес и пропала. СК выясняет все обстоятельства гибели петербурженки.

Фото: Piter.TV