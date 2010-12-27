В Ленобласти пройдет торжественное открытие сезона соревнований Лиги школьного спорта

В празднике примут участие более 500 молодых спортсменов региона.

Сегодня, 3 сентября, в 13.00 в Кудрово состоится торжественное открытие сезона соревнований Лиги школьного спорта в Ленинградской области (Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово, ул. Березовая, д. 1 центра образования "Кудрово", стадион).



В празднике примут участие более 500 молодых спортсменов.



Программа:

13.00 — торжественная церемония открытия соревнований, презентация школьных видов спорта клубом "Сила Оккервиля", церемония награждения лучших спортсменов по итогам прошедшего сезона, а также посадка именных деревьев на "Аллее звезд спорта".



14.15 — стартует флешмоб в формате "Зарядка с чемпионом", для участников ее проведут многократная победительница в беге на сверхмарафонские дистанции Олеся Нургалиева, легкоатлет, чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Денис Гулин и многократный чемпион России по боевому самбо Денис Гольцов.

Флешмоб "Зарядка с чемпионом" пройдет одновременно в разных школах Ленинградской области и объединит всех участников Лиги школьного спорта региона.

Источник: пресс-служба ЛО