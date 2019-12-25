В Ленобласти пройдет новый фестиваль электронной музыки

Трехдневный фестиваль Ахола планируется провести на территории старинной усадьбы под Выборгом.

В Выборгском районе Ленинградской области, возле границы с Финляндией, с 18 по 20 июня пройдет музыкальный фестиваль Ахола, назанный в честь старинной усадьбы, рядом с которой будет проводиться мероприятие. Построенная в стиле северного модерна главным архитектором Выборга Уно Ульбергом для финского промышленника Карла Вольфа в 1921-1923 годах, усадьба была не единожды перестроена, становилась санаторием и детским лагерем, пока не перешла в частную собственность под названием "Усадьба Лесогорская" в 90-х годах.

Вокруг усадьбы будут сооружены три сцены для музыки различных стилей; на территории фестиваля петербургские художники возведут арт-объекты и инсталляции. Программа фестиваля сочетает в себе музыкальные выступления и медитативные практики на природе, в том числе на берегу реки Вуокса. Создатели фестиваля обещают спортивные площадки, кемпинг, чайную в окружении дубовых рощ и баню.

Мероприятие организуется петербургским музыкальным сообществом, в составе которого - создатели радио TESTFM и творческое объединение CREWQ, организующее вечеринки и концерты.

Фото: Ахола