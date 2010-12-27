В Ленобласти пресечен факт незаконного оборота наркотиков

В Ленобласти задержали мужчину, у которого изъяли крупную партию амфетамина.

В Выборге в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлен 30-летний мужчина. Безработный петербуржец подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В ходе личного досмотра задержанного, сотрудники транспортной полиции нашли в кармане куртки 4 полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом бежевого цвета. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является амфетамином.

В настоящее время следователем петербургского МВД России возбуждено уголовное дело по факту произощедшего. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств".