В Ленобласти пожарный спас ребёнка, которого уносило течением у гидроэлектростанции

амому спасателю уже было сложнее выбраться из воды, ему помогли подоспевшие прохожие.

В Ленобласти пожарный спас ребёнка, которого уносило течением в канале у гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС".

Вчера, 30 мая, в Ивангороде Игорь Скрипка, возвращаясь с учёбы в институте, услышал крики ребёнка. В канале у гидроэлектростанции (река Нарва) тонул мальчик.

Пожарный перепрыгнул через ограждение, нырнул и вытащил ребёнка из воды на берег. Самому спасателю уже было сложнее выбраться из воды, ему помогли подоспевшие прохожие.

Игорь Скрипка работает пожарным в 124 пожарной части "ОГПС Кингисеппского района" Леноблпожспас, параллельно учится в Ивангородском гуманитарно-техническом институте.

Фото: ВКонтакте / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"