  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти пожарный спас ребёнка, которого уносило течением у гидроэлектростанции
Сегодня, 11:03
64
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти пожарный спас ребёнка, которого уносило течением у гидроэлектростанции

0 0

амому спасателю уже было сложнее выбраться из воды, ему помогли подоспевшие прохожие.

В Ленобласти пожарный спас ребёнка, которого уносило течением в канале у гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС".

Вчера, 30 мая, в Ивангороде Игорь Скрипка, возвращаясь с учёбы в институте, услышал крики ребёнка. В канале у гидроэлектростанции (река Нарва) тонул мальчик.

Пожарный перепрыгнул через ограждение, нырнул и вытащил ребёнка из воды на берег. Самому спасателю уже было сложнее выбраться из воды, ему помогли подоспевшие прохожие.

Игорь Скрипка работает пожарным в 124 пожарной части "ОГПС Кингисеппского района" Леноблпожспас, параллельно учится в Ивангородском гуманитарно-техническом институте.

Фото: ВКонтакте / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Теги: ребенок, река нарва
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии