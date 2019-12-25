В Ленобласти пожарный спас ребёнка, которого уносило течением у гидроэлектростанции

В Ленобласти пожарный спас ребёнка, которого уносило течением в канале у гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС".
Вчера, 30 мая, в Ивангороде Игорь Скрипка, возвращаясь с учёбы в институте, услышал крики ребёнка. В канале у гидроэлектростанции (река Нарва) тонул мальчик.
Пожарный перепрыгнул через ограждение, нырнул и вытащил ребёнка из воды на берег. Самому спасателю уже было сложнее выбраться из воды, ему помогли подоспевшие прохожие.
Игорь Скрипка работает пожарным в 124 пожарной части "ОГПС Кингисеппского района" Леноблпожспас, параллельно учится в Ивангородском гуманитарно-техническом институте.
Фото: ВКонтакте / ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"
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