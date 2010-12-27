В Выборге появится новый онкоцентр

В правительстве также отметили, что новые онкоцентры появятся сразу в нескольких городах Ленинградской области.

В Ленинградской области построят модернизированные онкодиспансеры. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости"

На их строительство федеральный бюджет выделит 861 миллион рублей, а областной 860,2 миллионов рублей.

В правительстве также отметили, что новые онкоцентры появятся сразу в нескольких городах Ленинградской области.

В первую очередь, медицинские учреждения собираются построить на территории Кингисеппа и Гатчины. Также до 2022 года новые онкоцентры появятся во Всеволожске, Выборге и Тихвине. Из федерального бюджета выделят на это 861 миллион рублей в рамках национального проекта "Здравоохранение". Из областного бюджета — 860,2 миллиона рублей.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"