В Ленобласти полиция со стрельбой задержала водителя с признаками опьянения

На нарушителя составлено девять административных протоколов и уголовное дело. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 34 тысяч рублей.

В Ленобласти сотрудники ДПС со стрельбой задержали водителя-нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и области.

На км 104 трассы "Скандинавия" полицейские увидели автомобиль Toyota Corolla, который выехал на полосу встреченного движения. Была предпринята попытка остановить транспортное средство. Однако водитель не реагировал на требования остановиться.

Инспектор ДПС прапорщик полиции Роман Линкевич несколькими выстрелами пробил колесо иномарки, после чего водитель на 84 километре автодороги не справился с управлением и, наехав на снежный вал, остановился. Водитель иномарки попытался оказать сопротивление. Нарушителем оказался 40-летний житель города Выборг, ранее лишенный водительского удостоверения за отказ от медосвидетельствования. Мужчина имел признаки наркотического опьянение, но от прохождения медицинского освидетельствования вновь отказался.

На нарушителя составлено девять административных протоколов и уголовное дело. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 34 тысяч рублей.

Также водителю Scania, устроившему пьяный фристайл на трассе в Ленобласти, грозит арест и лишение прав.

Видео: МВД