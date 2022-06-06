В Ленобласти полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции

В Гатчинском районе был обнаружен ангар, в котором было организовано производство табачных изделий.

Полицейскими в Ленобласти пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте табачной продукции. Для маркировки товара соучастниками использовались заведомо поддельные специальные (акцизные) марки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Гатчинском районе был обнаружен ангар, в котором было организовано производство табачных изделий. Изъято оборудование, шесть коробок с сигаретами, картонная коробка без маркировки весом около 12 килограммов с веществом растительного происхождения, а также 52 рулона упаковочной бумаги.

Также на территории частной конюшни в Ломоносовском районе выявлены склады с готовой немаркированной табачной продукцией и компонентами для производства сигарет. Изъято 80 коробок с табаком весом 95 килограммов каждая, почти триста тысяч пачек папирос, девять рулонов упаковочной сигаретной бумаги, 60 бобин бумаги офсетной. В гаражном кооперативе на 5-м Предпортовом проезде в Петербурге обнаружено почти 20 тысяч пачек с папиросами, расфасованных по пятидесяти коробкам. Установлено, что фальсификат реализовывался через торговые точки на Южном рынке Петербурга, а также доставлялся транспортными компаниями в другие регионы РФ.

Трое подозреваемых задержаны полицейскими. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области