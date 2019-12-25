В Ленобласти поймали двух мужчин и девушку, избивших таксиста бутылкой и металлической решеткой

Также у водителя украли 32 тысячи рублей и смартфон.

В поселке Бугры задержали подозреваемых в нападении на таксиста. Двое мужчин и девушка отказались оплачивать проезд и избили водителя бутылкой и металлической решеткой. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №11/1 на Воронцовском бульваре в Мурино. Водителю были нанесены телесные повреждения. Также у него из салона украли 32 тысячи рублей и смартфон. Общая сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Всех задержанных поместили в изолятор. Выяснилось, что один из них был ранее судим за кражи, грабежи и наркотики.

Ранее неизвестные потушили сигарету об руку 10-летнего ребенка и украли его телефон.

Фото: Piter.TV