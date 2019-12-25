В четверг подача тепла уже полностью прекращена в Волосовском и Ломоносовском районах.

В Ленобласти подходит к концу отопительный сезон. Центр управления регионом – ЦУР Ленинградской области зафиксировал рост числа обращений жителей с просьбой отключить отопление из-за теплой погоды. Информацию передали в профильные ведомства. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

В четверг подача тепла уже полностью прекращена в Волосовском и Ломоносовском районах, частично – в Тихвинском, Кировском, Волховском. Также управляющие компании регулируют температуру теплоносителя, чтобы дома у жителей было комфортно. Решение о завершении отопительного сезона в конкретном поселении области принимают администрации муниципалитетов. Главный критерий – среднесуточная температура должна быть не ниже +8 градусов в течение пяти дней.

Во вторник Выборгский район Ленобласти объявил о завершении отопительного сезона.

Фото: pixabay