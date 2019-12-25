На данный момент выполнено 9% плана.

В Ленобласти планируют вакцинировать от коронавируса почти 950 тысяч человек. На данный момент выполнено 9% от плана. Об этом стало известно в ходе Консультативного совета при губернаторе.

Вакцинация проходит на базе 22 государственных медучреждений, также работают 84 стационарных пункта и 31 мобильная прививочная бригада.

На данный момент специальном складе при температуре -18 градусов хранятся 150 тысяч комплектов вакцины.

Ранее Подпорожский район Ленобласти перевели в "желтую" зону.

Фото: Piter.tv