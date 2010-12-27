Ленобласть заготовила 1,5 тыс. тонн семян на лесовосстановительный сезон

Так в питомниках области выросли 29,6 млн семян ели и сосны, что почти на 40% превышает установленный план.

Ленобласть перевыполнила план по заготовке хвойных семян на лесовосстановительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства 47 региона.

На данный момент на Ленобласть приходится около четверти общего объема мероприятий по искусственному лесовосстановлению округа и около трети посадочного материала. Таким образом, регион сможет помочь другим регионам реализовать нацпроект "Экология".

Согласно нацпроекту "Экология" и региональному проекту "Сохранение лесов" на 2019 год должно быть сформировано 1,2 тыс. тонн семян для восстановления леса. Ленобласть перевыполнила данный показатель и заготовила 1,5 тыс. тонн.

Ранее Piter.TV сообщил, во вторник в Ленобласти ожидаются мокрый снег с дождем.

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