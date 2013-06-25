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В Луге пенсионер подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери
Сегодня, 10:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Луге пенсионер подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери

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По предварительной информации, впервые это произошло в 2019 году и продолжалось до конца 2020 года.

В Луге 62-летний пенсионер подозревается в неоднократном сексуальном насилии в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv

По предварительной информации, впервые это произошло в 2019 году и продолжалось до конца 2020 года. Сейчас девочке 16 лет. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). 

Ранее в Кронштадте 14-летняя школьница обвинила малознакомого в изнасиловании в лесу.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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