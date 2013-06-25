В Луге пенсионер подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери

По предварительной информации, впервые это произошло в 2019 году и продолжалось до конца 2020 года.

В Луге 62-летний пенсионер подозревается в неоднократном сексуальном насилии в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv

По предварительной информации, впервые это произошло в 2019 году и продолжалось до конца 2020 года. Сейчас девочке 16 лет. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Ранее в Кронштадте 14-летняя школьница обвинила малознакомого в изнасиловании в лесу.

Фото: Piter.tv