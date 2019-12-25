В Песках остановили "Пежо", нагруженный краденой техникой на 800 тысяч рублей

Два злоумышленника обчистили чужой дачный участок.

Около пяти утра 24 марта, инспекторы ДПС остановили в деревне Пески Ломоносовского района Ленобласти автомобиль "Пежо Партнер" с прицепом без госзнаков. Как стало известно Piter.TV, машина оказалась забита различной техникой, а на прицеп был погружен гидроцикл. Выяснилось, что всей этой техники утром предыдущего дня хватилась хозяйка одного из дачных участков в Песках.

31-летняя женщина пожаловалась полиции, что на ее участок проникли неизвестные и похитили телевизор, музыкальный центр, бензогенератор, бензиновый насос, мотоблок и прицеп с тем самым гидроциклом. Ущерб составил 800 тысяч рублей. В остановленной инспекторами автомобиле, нагруженным краденой техникой, оказались 30-летние петербуржец и житель Кудрово, оба неоднократно судимые за кражи, хранение наркотиков, умышленное причинение вреда здоровью и разбои.

Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленников поместили в изолятор.

В "Крестах-2" осужденный убил самодельной заточкой сокамерника.

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