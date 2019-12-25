В "Крестах-2" осужденный убил самодельной заточкой сокамерника

Злоумышленник был осужден за разбой.

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в СИЗО "Кресты". Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета по региону 21 марта.

Известно, что 20 марта 33-летний мужчина, отбывавший наказание за разбой, поссорился с своим сокамерником. В результате чего он нанес ему множество ударов самодельной заточкой. Пострадавший скончался.

Следователи выясняют детали и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления подозреваемому обвинений.

Ранее в Piter.tv сообщили, что Титов оценил возможность создания в России частных тюрем.

Фото: Piter.tv