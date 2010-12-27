В Ленобласти из частного дома похитили 2 млн. рублей

Во Всеволожском районе вскрыли и опустошили сейф в частном доме. Ущерб похищенного составил 2 миллиона рублей.

В поселке Мистолово во Всеволожском районе Ленобласти воры обчистили частный дом на два миллиона рублей.

С сообщением о пропаже обратился в полицию 51-летний мужчина. Он рассказал, что в его частном доме опустошили сейф. Известно,что внутри находились 100 тыс. рублей, два травматических пистолета, ювелирные украшения, а также часы. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что пострадавший оценил свой ущерб в два миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут проверку о произошедшем, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.