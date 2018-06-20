В Ленобласти обнаружили труп пропавшей три года назад женщины

Правоохранительные службы 47 региона обнаружили на территории Ленинградской области останки человека. Следствие имеет основания полагать, что тело принадлежит пропавшей три года назад женщине. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Ужасную находку обнаружили в минувшую среду, 11 апреля.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что рядом с местной котельной наткнулась на останки человека. После этого была проведена экспертиза. По предварительной версии, было найдено тело женщины, которая пропала около трех лет назад. Без вести пропавшей она числилась с января 2016 года.