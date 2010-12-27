В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Сильной шторм будет в пятницу, 8 марта.

Если вы намерены провести предстоящий женский праздник, 8 марта, на побережье Финского залива, в старинном приграничном с Финляндией городом Выборгом, а также в других городах Ленобласти, то у нас для вас плохие новости. Метеорологи региона предупреждают о надвигающемся шторме. Об этом сообщают в сетевом издании "Gazeta.SPb".

На Финский залив надвигается шторм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По словам спасателей, в пятницу, 8 марта, в восточной части Финского залива будет дуть юго-западный ветер 12-16 метров в секунду. Волны вне льда будут подниматься до высоты 1,8 метра.

Также сообщается о таянии льда в акваториях. Жителям региона не стоит передвигаться по льду, так как это опасно для жизни.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"