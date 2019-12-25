В Ленобласти нашли труп гражданина Белоруссии с гематомой на лице и травмой носа

Погибший злоупотреблял спиртными напитками.

Утром 26 сентября в дежурную часть полиции Ленобласти поступило сообщение от жителя города Сланцы. Мужчина рассказал, что обнаружил труп в бывшем общежитии на улице Кирова. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Погибшим оказался 26-летний безработный гражданин Белоруссии. Его сожительница рассказала, что в последнее время он злоупотреблял спиртными напитками. У молодого человека на лице была гематома, а также травма носа.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Лермонтовском проспекте нашли труп мужчины с переломанными ногами.

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