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Труп неизвестного с перерезанными запястьями нашли в Никольском
Сегодня, 8:56
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Труп неизвестного с перерезанными запястьями нашли в Никольском

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Тело доставили в морг для установления точной причины смерти.

В среду, 18 августа, в дежурную часть полиции Ленобласти поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Она рассказала о трупе неизвестного с телесными повреждениями в городе Никольское. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп лежал в квартире на Октябрьской улице. На обеих руках были резаные раны внутренней стороны запястья.

Мужчину направили в морг для установления причины смерти, его дактилоскопировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец нашел труп пожилого отца с простреленной головой.

Фото: Piter.TV

Теги: перерезаны запястья, труп
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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