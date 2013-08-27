Труп неизвестного с перерезанными запястьями нашли в Никольском

Тело доставили в морг для установления точной причины смерти.

В среду, 18 августа, в дежурную часть полиции Ленобласти поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Она рассказала о трупе неизвестного с телесными повреждениями в городе Никольское. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп лежал в квартире на Октябрьской улице. На обеих руках были резаные раны внутренней стороны запястья.

Мужчину направили в морг для установления причины смерти, его дактилоскопировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец нашел труп пожилого отца с простреленной головой.

Фото: Piter.TV