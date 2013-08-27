Петербуржец нашел труп пожилого отца с простреленной головой

В руке у погибшего был самодельный пистолет.

Утром 18 августа в дежурную часть полиции Петербурга обратился мужчина 1954 года рождения, который обнаружил труп отца 1931 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Погибший с огнестрельным ранением головы лежал в квартире на улице Маршала Казакова. В руке у него был самодельный пистолет.

Стражи порядка изъяли, предмет, похожий на пистолет, следы обуви, следы рук, а также биоматериалы. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Бокситогорске женщина нашла труп задушенной шнуром от пылесоса соседки.

Фото: Piter.TV