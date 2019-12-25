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В Ленобласти мужчина попытался изнасиловать пенсионерку
Сегодня, 8:37
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nastya960

В Ленобласти мужчина попытался изнасиловать пенсионерку

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В полицию обратился сожитель пострадавшей.

Полиция Ленинградской области расследует попытку изнасилования пожилой женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его 69-летнюю сожительницу  в поселке Селезнево попытался изнасиловать мужчина не русской национальность. Заявитель работает сторожем в автосервисе в Выборге, нападавший живет и работает в том же месте. У пострадавшей избиты ноги.

Проводится проверка, злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее петербурженка обвинила пенсионера в изнасилованиях на протяжении двух недель.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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