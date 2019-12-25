В Ленобласти мужчина попытался изнасиловать пенсионерку

Полиция Ленинградской области расследует попытку изнасилования пожилой женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его 69-летнюю сожительницу в поселке Селезнево попытался изнасиловать мужчина не русской национальность. Заявитель работает сторожем в автосервисе в Выборге, нападавший живет и работает в том же месте. У пострадавшей избиты ноги.
Проводится проверка, злоумышленника разыскивает полиция.
Ранее петербурженка обвинила пенсионера в изнасилованиях на протяжении двух недель.
Фото: Piter.TV
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