В Ленобласти мужчина попытался изнасиловать пенсионерку

В полицию обратился сожитель пострадавшей.

Полиция Ленинградской области расследует попытку изнасилования пожилой женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его 69-летнюю сожительницу в поселке Селезнево попытался изнасиловать мужчина не русской национальность. Заявитель работает сторожем в автосервисе в Выборге, нападавший живет и работает в том же месте. У пострадавшей избиты ноги.

Проводится проверка, злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее петербурженка обвинила пенсионера в изнасилованиях на протяжении двух недель.

Фото: Piter.TV