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В Ленобласти мужчина подорвался на мине
Сегодня, 11:24
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EvaRaskol

В Ленобласти мужчина подорвался на мине

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Член поискового отряда госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Поисковик из Подмосковья 17 августа подорвался на старой мине в Ленинградской области, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

ЧП произошло около 17 часов в Кировском районе в пяти километрах от СНТ "Славянка". Там проходил согласованный с Минобороны РФ съезд организации "Поисковое движение России". Во время проведения поисковых работ у озера Барское взорвалась мина времен ВОВ. 

От взрыва пострадал член поискового отряда "Витязь". 30-летний житель Московской области госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что у мужчины множественные осколочные ранения различных частей тела.

Ранее на Piter.TV: в Пушкинском районе обнаружен боеприпас времен войны.

Фото: Pixabay

Теги: мина, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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