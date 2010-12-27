В Ленобласти мужчина подорвался на мине

Член поискового отряда госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Поисковик из Подмосковья 17 августа подорвался на старой мине в Ленинградской области, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

ЧП произошло около 17 часов в Кировском районе в пяти километрах от СНТ "Славянка". Там проходил согласованный с Минобороны РФ съезд организации "Поисковое движение России". Во время проведения поисковых работ у озера Барское взорвалась мина времен ВОВ.

От взрыва пострадал член поискового отряда "Витязь". 30-летний житель Московской области госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что у мужчины множественные осколочные ранения различных частей тела.

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